Конте прокомментировал разгромную победу "Интера" над "Шахтером"

Главный тренер миланского "Интера" Антонио Конте поделился мнением об игре своей команды в полуфинальном матче Лиги Европы с донецким "Шахтером" (5:0).

"Мы вышли в финал, победив очень сильную команду. Не позволили им играть так, как они хотели. Ребята сыграли так, как и следует играть в еврокубковом матче.

Многие наши игроки впервые играли на таком уровне. В финале мы постараемся порадовать наших болельщиков. Они должны гордиться этими ребятами, ведь они всегда выкладываются на полную катушку", — приводит слова Конте официальный сайт УЕФА.

Решающий поединок состоится 19 августа в Кельне на стадионе "Райн-Энерги".

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