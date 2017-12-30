Конте прокомментировал решение Азара отклонить предложение "Челси" ради перехода в "Реал"

Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте прокомментировал решение вингера своей команды Эдена Азара отклонить предложение клуба по новому контракту ради возможного перехода в мадридский "Реал".

"Отказ Азара продлевать контракт? Мой ответ всегда один: это частный разговор между клубом, игроком и его агентом. Я горжусь тем, что имею его в своей команде и в своем составе, я очень рад работать с ним. Он - очень хороший парень, у которого имеется много возможностей для прогресса", - цитирует наставника "аристократов" Express.

Напомним, сегодня "Челси" сыграет со "Сток Сити". | soccernews.ru