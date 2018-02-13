Конте прокомментировал слухи о своем возможном увольнении

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Конте прокомментировал слухи о своем возможном увольненииГлавный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте прокомментировал слухи о своем возможном увольнении из клуба.

"Мы уже привыкаем к этим слухам. Мои игроки точно знают, что они должны делать. Мы должны будем жить с этими слухами, наверное, до конца сезона, поэтому мы будем пытаться бороться с этим. Существует только один способ сделать это: выигрывать и демонстрировать хороший футбол.

Болельщики продемонстрировали, что они поддерживают меня. Я думаю, что они читают слухи обо мне, поэтому я благодарю их за это. Это означает, что за 18 месяцев они приняли мою страсть и волю защищать эти цвета. Знать что люди ценят мою работу здесь, в "Челси" - важно для меня. Игроки и я стараемся изо всех сил удовлетворить их ожидания", - цитирует наставника "аристократов" Le 10 Sport.

Напомним, Конте прокомментировал победу "Челси" над "Вест Бромвичем". | soccernews.ru

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