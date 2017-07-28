Конте прокомментировал слухи о возможном переходе Азара в "Барселону" в качестве замены для Неймара

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Конте прокомментировал слухи о возможном переходе Азара в "Барселону" в качестве замены для НеймараГлавный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте прокомментировал слухи о возможном переходе вингера своей команды Эдена Азара в каталонскую "Барселону" в качестве замены для Неймара.

"Азар очень счастлив остаться с нами и выступать за "Челси". Я ничего не знаю об этой ситуации. В прошлом я читал много историй об опасностях со стороны "Реала", а теперь - и "Барселоны". Это трансферный рынок, и мы должны это понимать", - цитирует наставника "аристократов" Daily Mail.

Напомним, Конте заинтересован в подписании хавбека "Баварии". | soccernews.ru

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