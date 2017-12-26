Конте прокомментировал слухи об интересе "Челси" к Артуро Видалю

Наставник "Челси" Антонио Конте поделился мнением о возможном трансфере хавбека "Баварии" Артуро Видаля.

"Честно говоря, неправильно говорить о футболисте другой команды. Особенно, если вы сватаете этого игрока в наш клуб. Артуро - прекрасный футболист. Я его очень уважаю. В "Ювентусе" мы провели много лет вместе. Я всегда хотел бы видеть его в своей команде" - приводит слова Конте Goal.com.

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