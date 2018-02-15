Конте прокомментировал соперничество между Жиру и Моратой

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Конте прокомментировал соперничество между Жиру и Моратой

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал соперничество между форвардами своей команды Оливье Жиру и Альваро Моратой.

"Я считаю, что Альваро - весьма зрелый футболист, который хорошо осознаёт свою ответственность. Конкуренция - это положительный фактор для команды. Полагаю, в большом клубе должно быть соперничество за каждую роль. И Жиру - хорошая опция для нас" - сказал Конте.

25-летний Мората в этом сезоне сыграл за "Челси" 32 матча, забил 12 голов и сделал 5 ассистов. В активе 31-летнего Жиру, который присоединился к "синим" только в январе, 2 игры и 1 результативная передача.

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