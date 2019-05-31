Конте прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Интера"

Новоиспечённый наставник "Интера" Антонио Конте поделился мыслями после подписания контракта с миланским клубом.

"Я очень взволнован, ведь начинается новая глава в моей жизни. Президент "Интера" оказал мне доверие и своей работой я постараюсь оправдать его. Выбрал "Интер", потому что это клуб с прочным фундаментом, высокими амбициями и богатой историей. Я впечатлён открытостью клуба и желанием вернуть "Интеру" былое величие", - цитирует 49-летнего специалиста официальный сайт "нерадзурри".

Стоит отметить, что детали контракта между "Интером" и Конте пока неизвестны.

СМИ ранее писали, что речь идёт о соглашении до 2022 года с зарплатой 12 миллионов евро за сезон.

Конте сменил у руля "Интера" Лучано Спаллетти, который был отправлен в отставку накануне.

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