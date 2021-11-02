Конте прокомментировал свое назначение в "Тоттенхэм"

Фото: инстаграм Конте/Автор неизвестен

Итальянский специалист Антонио Конте прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Тоттенхэма".

"Я очень рад вернуться к тренерской работе, причем к работе в клубе АПЛ, у которого есть амбиции снова быть на ведущих ролях.

У "Тоттенхэма" ультрасовременная инфраструктура и один из лучших стадионов в мире.

С нетерпением жду начала работы, чтобы передать команде и болельщикам страсть, характер и целеустремленность, которые всегда характеризовали меня как тренера и футболиста.

Летом наш союз не состоялся, потому что я только-только покинул "Интер" и эмоционально еще не отошел от завершившегося сезона, поэтому тогда я посчитал, что еще не время возвращаться к тренерской работе.

Однако заразительный энтузиазм и твердое намерение Дэниэла Леви доверить мне эту задачу добились цели.

Теперь, когда возможность предоставилась вновь, я решил воспользоваться ею, не имея каких-либо сомнений", – приводит слова Конте официальный сайт "шпор".

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