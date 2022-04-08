Конте прокомментировал успехи Ло Чельсо в "Вильярреале"
Фото: твиттер Ло Чельсо\Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте поделился мнением об успешной игре аргентинского хавбека Джованни Ло Чельсо в "Виляьрреале", где он выступает на правах аренды.
"Я очень рад его отличной игре. Ему нужно было играть регулярно, непрерывно. По этой причине он отправился в Испанию, в лигу, которую очень хорошо знает", - сказал итальянский специалист.
Напомним, что Ло Чельсо был признан лучшим игроком в матче "Вильярреала" против "Баварии" (1:0) по версии УЕФА.
Как сообщает Фабрицио Романо, в скором времени испанский клуб может начать переговоры с "Тоттенхэмом" по вопросу выкупа аргентинца на постоянной основе.
Отметим, что "шпоры" купили Ло Чельсо летом 2019 года из "Бетиса" за 60 миллионов евро.
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