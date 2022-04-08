Конте прокомментировал успехи Ло Чельсо в "Вильярреале"

Теги джованни ло чельсовильярреалтоттенхэмантонио конте

Конте прокомментировал успехи Ло Чельсо в "Вильярреале"

Фото: твиттер Ло Чельсо\Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Антонио Конте поделился мнением об успешной игре аргентинского хавбека Джованни Ло Чельсо в "Виляьрреале", где он выступает на правах аренды.

"Я очень рад его отличной игре. Ему нужно было играть регулярно, непрерывно. По этой причине он отправился в Испанию, в лигу, которую очень хорошо знает", - сказал итальянский специалист.

Напомним, что Ло Чельсо был признан лучшим игроком в матче "Вильярреала" против "Баварии" (1:0) по версии УЕФА.

Как сообщает Фабрицио Романо, в скором времени испанский клуб может начать переговоры с "Тоттенхэмом" по вопросу выкупа аргентинца на постоянной основе.

Отметим, что "шпоры" купили Ло Чельсо летом 2019 года из "Бетиса" за 60 миллионов евро.

Также не пропустите: Алвес хочет продлить контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Тен Хаг выставил условия для "Манчестер Юнайтед"

Тен Хаг выставил условия для "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов