Конте прокомментировал возможный уход Батшуайи

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Конте прокомментировал возможный уход Батшуайи

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал возможный уход из лондонского клуба бельгийского нападающего Миши Батшуайи.

"Батшуайи - игрок "Челси", он в составе команды и в среду будет играть с "Норвичем". У него есть возможность показать, что он заслуживает право защищать цвета "Челси". Не знаю, что может случиться в будущем, потому что окончательное решение остаётся за руководством клуба" - цитирует Конте официальный сайт "синих". 

Напомним, что в услугах 24-летнего Батшуайи заинтересованы "Севилья", "Вест Хэм" и дортмундская "Боруссия". | http://soccernews.ru

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