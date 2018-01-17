Конте прокомментировал возможный уход Батшуайи

Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал возможный уход из лондонского клуба бельгийского нападающего Миши Батшуайи.

"Батшуайи - игрок "Челси", он в составе команды и в среду будет играть с "Норвичем". У него есть возможность показать, что он заслуживает право защищать цвета "Челси". Не знаю, что может случиться в будущем, потому что окончательное решение остаётся за руководством клуба" - цитирует Конте официальный сайт "синих".

Напомним, что в услугах 24-летнего Батшуайи заинтересованы "Севилья", "Вест Хэм" и дортмундская "Боруссия". | http://soccernews.ru