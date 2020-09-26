Конте прокомментировал возвращение Перишича в "Интер"

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте высказался о том, что в его команду вернулся вингер Иван Перишич.

Напомним, что прошлый сезон 31-летний хорват провёл в аренде в "Баварии".

"Рад за Ивана, который получил в "Баварии" невероятный победный опыт. Он выиграл три трофея и вернулся с огромной решимостью выступать за "Интер". Здорово, что у него есть желание помогать нам, отдавать себя на пользу команде", - приводит слова Конте Goal.com.

Контракт Перишича с "Интером" рассчитан ещё на два сезона. Интерес к нему проявлял "Манчестер Юнайтед", но до переговоров дело не дошло.

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