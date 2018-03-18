Конте прокомментировал выход "Челси" в полуфинал Кубка Англии

Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал победу над "Лестером" (2:1).

"Сложная игра, но мы знали, что так и будет. В последнем домашнем матче с "Лестером" нам пришлось помучиться. Мы должны быть довольны. Сегодня я увидел отличное выступление, характер команды. Футболисты хорошо проявили себя после матча Лиги Чемпионов, где мы потратили много сил.

Хорошую игру провел Мората и забил важный гол. Главное - он очень хорошо работает на команду как с мячом, так и без него. У него есть потенциал. Альваро молод и проводит первый полноценный сезон в Англии.

Канте - потрясающий игрок. Он привносит свой невероятный класс в каждую игру. Вся команда была хороша. Стоит поблагодарить и болельщиков - они гнали нас вперед.

Полуфинал с "Саутгемптоном"? На этом этапе все матчи трудны. Соперник только сменил тренера. Мы постараемся выйти в финал. Хотим порадовать фанатов. Очень важно - биться до самого конца во всех турнирах" - приводит слова Конте BBC.

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