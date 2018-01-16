Конте прокомментировал заинтересованность "Челси" в Санчесе

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Конте прокомментировал заинтересованность "Челси" в СанчесеГлавный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте прокомментировал слухи, которые связывают его клуб с форвардом "Арсенала" Алексисом Санчесом.

"Я не знаю, участвуем ли мы в гонке за Санчесом. Я не думаю об этом. О трансферном рынке я предпочитаю разговаривать с клубом и высказывать свое мнение непосредственно руководству. И я повторяю, что не хочу высказывать свое мнение по этому поводу", - цитирует наставника "аристократов" Express.

Напомним, Мхитарян может сорвать переход Санчеса в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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