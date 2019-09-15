Конте прокомментировал жалобы Сарри на жару
Главный тренер "Интера" Антонио Конте рассказал, что думает о жалобах главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри на жару во время встречи с "Фиорентиной" (0:0) в рамках 3-го тура Серии А.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" не лидирует в Серии А впервые за последние 560 дней. Возглавляет турнирную таблице подопечные Конте.
"Не хотелось бы ничего говорить, а то мы начнем сравнивать бухгалтерские ведомости и финансовые ресурсы.
Кое-кому нужно успокоиться. Он теперь в сильном клубе", - сказал Конте.
Отметим, что вчера, 14 сентября, температура во Флоренции была, примерно, 31-32˚ тепла.
Напомним, что оба тренера этим летом возглавили свои клубы.
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|1
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|Лацио
|1
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|Наполи
|1
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|Аталанта
|1
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|6
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|Ювентус
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|Удинезе
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|Брешия
|2
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|Милан
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|Дженоа
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|12
|Рома
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|1
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|Фиорентина
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|Сассуоло
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|1
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|Парма
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|Сампдория
|1
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