Конте прокомментировал жалобы Сарри на жару

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Конте прокомментировал жалобы Сарри на жару

Главный тренер "Интера" Антонио Конте рассказал, что думает о жалобах главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри на жару во время встречи с "Фиорентиной" (0:0) в рамках 3-го тура Серии А.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" не лидирует в Серии А впервые за последние 560 дней. Возглавляет турнирную таблице подопечные Конте.

"Не хотелось бы ничего говорить, а то мы начнем сравнивать бухгалтерские ведомости и финансовые ресурсы.

Кое-кому нужно успокоиться. Он теперь в сильном клубе", - сказал Конте.

Отметим, что вчера, 14 сентября, температура во Флоренции была, примерно, 31-32˚ тепла.

Напомним, что оба тренера этим летом возглавили свои клубы.

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