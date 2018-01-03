Конте прокомментировал желание Давида Луиза и Батшуайи покинуть "Челси"

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Конте прокомментировал желание Давида Луиза и Батшуайи покинуть "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о ситуации с Давидом Луизом и Миши Батшуайи, которые хотят покинуть клуб.

"Я и сам был футболистом, так что понимаю, если кто-то переживает по поводу Чемпионата Мира. Важно сохранить в составе игроков, которые рады остаться в "Челси" и работать с нами. Такой и должен быть наш приоритет.

У нас не столь большой состав, не думаю, что есть возможность отправлять игрока в аренду или продавать его, если мы не приобретем другого. Ситуация сложная, но повторюсь - я предпочту держать в команде счастливых футболистов, а не несчастных" - приводит слова Конте Goal.com.

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