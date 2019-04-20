Конте прокомментировал жест Моуринью в сторону болельщиков "Ювентуса"

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Конте прокомментировал жест Моуринью в сторону болельщиков "Ювентуса"

Экс-тренер "Челси" и "Ювентуса" Антонио Конте в эфире шоу "E poi c’e Cattelan" рассказал, что думает по поводу жеста Жозе Моуринью, который он показал по ходу игры "Манчестер Юнайтед" - "Ювентус" (0:1) на групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, португальский специалист показал три пальца болельщикам туринцев. Это намек на выигранный с "Интером" требл.

"Он выигрывал требл с "Интером" и три Премьер-лиги с "Челси", я считаю, он имеет право на подобный жест. Но нужно проявлять уважение, как к тренерам так и болельщикам.

Но Моуринью многое выиграл за всю свою тренерскую карьеру, в этом жесте весь он", - сказал Конте. 

Напомним, в середине декабря Моуринью был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" за неудовлетворительные результаты команды.

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