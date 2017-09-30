Конте: "Прошлый сезон был для Азара важным, он отлично играл, выступал как топ-игрок"

Наставник "Челси" Антонио Конте поделился мнением об игре недавно восстановившегося Эдена Азара.

"Прошлый сезон был для Азара важным, он отлично играл, выступал как топ-игрок. Теперь мы отлично справились с тем, чтобы он восстановился после повреждения.

Мы выжидали необходимое время, прежде чем возложить на него ответственность и выпустить на поле с первых минут в большой игре. Если он был способен сыграть одну игру так, как он это сделал в матче против "Атлетико", это означает, что он готов играть стабильно" - приводит слова Конте сайт клуба.

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