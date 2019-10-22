Конте просит "Интер" подписать нового правого защитника
Защитник "Пармы" Маттео Дармиан попал в сферу интересов "Интера".
Как сообщает Calciomercato, в трансфере игрока заинтересован наставник "неррадзурри" Антони Конте, который недоволен игрой Валентино Лазаро.
Трансфер игрока может состояться в зимнее трансферное окно. Напомним, что с 2015 по 2019 год Дармиан выступал за "Манчестер Юнайтед".
В текущем сезоне на счету 29-летнего Дармиана одна голевая передача в четырех матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|8
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|2
|Интер Милан
|8
|21
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
|16
|5
|Кальяри
|8
|14
|6
|Рома
|8
|13
|7
|Лацио
|8
|12
|8
|Парма
|8
|12
|9
|Фиорентина
|8
|12
|10
|Торино
|8
|10
|11
|Удинезе
|8
|10
|12
|Милан
|8
|10
|13
|Болонья
|8
|9
|14
|Хеллас Верона
|8
|9
|15
|Брешия
|7
|7
|16
|Лечче
|8
|7
|17
|Сассуоло
|7
|6
|18
|СПАЛ
|8
|6
|19
|Дженоа
|8
|5
|20
|Сампдория
|8
|4