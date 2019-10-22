Конте просит "Интер" подписать нового правого защитника

Защитник "Пармы" Маттео Дармиан попал в сферу интересов "Интера".

Как сообщает Calciomercato, в трансфере игрока заинтересован наставник "неррадзурри" Антони Конте, который недоволен игрой Валентино Лазаро.

Трансфер игрока может состояться в зимнее трансферное окно. Напомним, что с 2015 по 2019 год Дармиан выступал за "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне на счету 29-летнего Дармиана одна голевая передача в четырех матчах.

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