Конте просит "Интер" подписать Вертонгена

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Конте просит "Интер" подписать Вертонгена

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген может продолжить карьеру в "Интере".

Как сообщает Calciomercato, на подписании бельгийца настаивает наставник "нерадзурри" Антонио Конте. Тренер пытается убедить клуб, что приход 33-летнего игрока усилит центр защиты команды.

Отметим, что летом у Вертонгена истекает контракт со "шпорами" и он может перейти в "Интер" на правах свободного агента.

В этом сезоне Вертонген провел 26 игр, в которых забил два гола и отдал один ассист.

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