Конте просит купить полузащитника "Манчестер Юнайтед"

Наставник миланского "Интера" Антонио Конте определил трансферную цель для своего клуба.

Как сообщает Calciomercato, тренер "нерадзурри" просит купить зимой полузащитника "Манчестер Юнайтед" Неманью Матича.

Конкуренцию "Интеру" в борьбе за опытного серба могут составить "Ювентус" и "Милан".

31-летний Матич в текущем сезоне сыграл за "МЮ" всего 4 матча. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что Конте хорошо знаком с хавбеком по совместной работе в "Челси".

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