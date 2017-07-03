Конте просит руководство "Челси" любой ценой купить Лукаку

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Конте просит руководство "Челси" любой ценой купить Лукаку

Наставник "Челси" Антонио Конте хочет видеть в команде нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, итальянский специалист просит любой ценой заполучить футболиста, даже если придется заплатить 114 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Лукаку провел 39 матчей, отметился 26 голами и 7 ассистами.

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