Конте: "Против "Манчестер Сити" очень сложно играть"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды от "Манчестер Сити" (0:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии.
"Против "Манчестер Сити" очень сложно играть. У них сильная команда, которая демонстрирует футбол высочайшего уровня. К сожалению, мы пропустили гол через 30 секунд после начала второго тайма и это изменило все. Мы пытались быть терпеливыми. Когда ты проигрываешь 0:1, всегда есть возможность забить. Но если дать пространство "Сити", они могут забить три или четыре мяча", – приводит слова Конте BBC.
После этого матча отставание "Челси" от зоны Лиги Чемпионов увеличилось до пяти очков.
Не пропустите: Благодаря быстрому голу во втором тайме "Манчестер Сити" обыграл "Челси". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|28
|75
|2
|Ливерпуль
|29
|60
|3
|Манчестер Юнайтед
|28
|59
|4
|Тоттенхэм
|29
|58
|5
|Челси
|28
|53
|6
|Арсенал Лондон
|29
|45
|7
|Бернли
|29
|40
|8
|Лестер Сити
|29
|37
|9
|Уотфорд
|29
|36
|10
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|34
|11
|Эвертон
|29
|34
|12
|Борнмут
|29
|33
|13
|Суонси Сити
|29
|30
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|30
|15
|Хаддерсфилд Таун
|29
|30
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|29
|17
|Саутгемптон
|29
|28
|18
|Кристал Пэлас
|28
|27
|19
|Сток Сити
|29
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|29
|20