Конте: "Против "Манчестер Сити" очень сложно играть"

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Конте: "Против "Манчестер Сити" очень сложно играть"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды от "Манчестер Сити" (0:1) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

"Против "Манчестер Сити" очень сложно играть. У них сильная команда, которая демонстрирует футбол высочайшего уровня. К сожалению, мы пропустили гол через 30 секунд после начала второго тайма и это изменило все. Мы пытались быть терпеливыми. Когда ты проигрываешь 0:1, всегда есть возможность забить. Но если дать пространство "Сити", они могут забить три или четыре мяча", – приводит слова Конте BBC.

После этого матча отставание "Челси" от зоны Лиги Чемпионов увеличилось до пяти очков.

Не пропустите: Благодаря быстрому голу во втором тайме "Манчестер Сити" обыграл "Челси". | http://soccernews.ru

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