Конте прояснил положение Эриксена в "Интере"

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Конте прояснил положение Эриксена в "Интере"

Наставник "Интера" Антонио Конте рассказал о положении хавбека Кристиана Эриксена в команде.

"Все мои решения идут только на благо клуба, а не в интересах отдельных игроков. Футболисты обязаны быть функциональны для идеи и проекта, быть конкурентоспособными на национальном и международном уровне.

Современный игрок должен быть быстрым, сильным, стойким. Я считаю эту технику само собой разумеющейся, если вы приходите в "Интер", - приводит слова Конте Football Italia.

Эриксен перешел в "Интер" в январе 2020 года за 20 миллионов евро. За это время он провел 33 игры, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

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