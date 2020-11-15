Конте прояснил положение Эриксена в "Интере"
Наставник "Интера" Антонио Конте рассказал о положении хавбека Кристиана Эриксена в команде.
"Все мои решения идут только на благо клуба, а не в интересах отдельных игроков. Футболисты обязаны быть функциональны для идеи и проекта, быть конкурентоспособными на национальном и международном уровне.
Современный игрок должен быть быстрым, сильным, стойким. Я считаю эту технику само собой разумеющейся, если вы приходите в "Интер", - приводит слова Конте Football Italia.
Эриксен перешел в "Интер" в январе 2020 года за 20 миллионов евро. За это время он провел 33 игры, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
Читайте также: "Тоттенхэм" хочет вернуть Эриксена. | http://soccernews.ru
главное
-
"Европейские бразильцы" зависимы от Роналду, Гризманн ощущает глоток свежего воздуха в сборной: обсуждаем матч Лиги Наций между Португалией и Францией
-
"Зенит" может продать Дзюбу на фоне скандала с интимным видео
-
Итальянские СМИ назвали следующий клуб Дибалы
-
Матч Лиги Наций Румыния - Норвегия не состоится из-за неявки гостей
-
Главные новости дня: 14 ноября
Лента новостей
-
Экс-директор "Барселоны": "В 2017 году клуб выбрал Дембеле вместо Мбаппе"
-
Россия может выиграть группу Лиги Наций, даже в случае поражений от Турции и Сербии
-
"Манчестер Сити" нацелился на двух игроков "Астон Виллы"
-
Рамос высказался о двух нереализованных пенальти в матче с Швейцарией
-
"Европейские бразильцы" зависимы от Роналду, Гризманн ощущает глоток свежего воздуха в сборной: обсуждаем матч Лиги Наций между Португалией и Францией
-
Конте прояснил положение Эриксена в "Интере"
-
Газизов высказался о ситуации с арендой Педро Роши
-
"Эвертон" намерен зимой подписать Милика
-
Тухель прекратил общение со спортивным директором ПСЖ
-
Юран выиграл 6 из 7 игр после назначения в "СКА Хабаровск"
-
"Зенит" может продать Дзюбу на фоне скандала с интимным видео
-
Зинченко получил травму в матче с Германией
-
"Наполи" намерен выкупить Бакайоко у "Челси"
-
Итальянские СМИ назвали следующий клуб Дибалы
-
"Барселона" продвинулась в переговорах с Фати о новом контракте
-
Шевченко высказался о поражении от Германии
-
Бускетс получил травму в матче Лиги Наций
-
Матч Лиги Наций Румыния - Норвегия не состоится из-за неявки гостей
-
Роналду прокомментировал невыход сборной Португалии в плей-офф Лиги Наций
-
Сборная Испании впервые в истории не смогла победить в семи выездных матчах кряду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17