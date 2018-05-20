Главный тренер лондонского "Челси" Антонио Конте прояснил своё будущее.

"Моя позиция насчёт будущего не изменилась. Я не хочу слышать ни о каких предложениях от других клубов. Я уважаю контракт с "Челси" и продолжу работать в клубе" - цитирует Конте Football Italia.

Напомним, что контракт итальянского специалиста с "Челси" рассчитан до лета 2019 года.

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