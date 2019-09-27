Конте: "Пять побед подряд - это не случайность"

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Конте: "Пять побед подряд - это не случайность"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте рассказал, чего ждет от матча 6-го тура чемпионата Италии с "Сампдорией". Об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

Отметим, что подопечные Конте возглавляют турнирную таблице Серии А, опережая "Ювентус" на 2 балла.

"Пять побед подряд - это не случайность, у нас правильный менталитет. Нас ждет большая работа, нужно продолжать расти. Мы пока новички в этом проекте", - сказал Конте.

Напомним, 50-летний специалист возглавил черно-синих этим летом, сменив на посту Лучано Спалетти.

Матч "Сампдория" - "Интер" состоится завтра, 28 сентября. Начало встречи - в 19:00 (мск).

А еще: Конте установил клубный рекорд "Интера"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Бартомеу:"3 позорных вылета подряд - это не про случайность, у нас правильный менталитет. Нас ждет большая работа, нужно продолжать расти. Мы пока новички в этом проекте"

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