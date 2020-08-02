Конте раскритиковал руководство "Интера"
Главный тренер "Интер" Антонио Конте критично высказался в адрес руководства миланского клуба. По мнению специалиста, команда получает недостаточно поддержки от клуба.
"Нерадзурри" завершили чемпионат Италии на 2 месте, отстав от "Ювентуса", ставшего чемпионов, на 1 балл.
"Не думаю, что работа игроков команды и моя работа получили признания. Мы не получили поддержку, совершенно.
Нам нужно расти и совершенствоваться, в том числе и за пределами поля. Клуб должен защищать своих игроков. Обсудим это после окончания сезона. Не люблю, когда люди примазываются к успеху",- передает слова Конте ESPN.
Не пропустите: "Интер" на выезде обыграл "Аталанту", "Милан" разгромил "Кальяри", а "Наполи" переиграл "Лацио"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17