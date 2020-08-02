Конте раскритиковал руководство "Интера"

Главный тренер "Интер" Антонио Конте критично высказался в адрес руководства миланского клуба. По мнению специалиста, команда получает недостаточно поддержки от клуба.

"Нерадзурри" завершили чемпионат Италии на 2 месте, отстав от "Ювентуса", ставшего чемпионов, на 1 балл.

"Не думаю, что работа игроков команды и моя работа получили признания. Мы не получили поддержку, совершенно.

Нам нужно расти и совершенствоваться, в том числе и за пределами поля. Клуб должен защищать своих игроков. Обсудим это после окончания сезона. Не люблю, когда люди примазываются к успеху",- передает слова Конте ESPN.

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