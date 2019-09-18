Конте раскритиковал себя после матча "Интера" со "Славией"

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Конте раскритиковал себя после матча "Интера" со "Славией"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал ничейный матч команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Славией" (1:1). Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Отметим, что миланцы отыгрались только в конце встречи.

"Славия хорошо играла, агрессивно, по-европейски. Мы не смогли решить эту задачу. "Интер" мог играть намного лучше, это совсем не тот футбол к которому мы стремимся.

Вы могли подумать, что я приду в «Интер» и превращу утят в лебедей, но предстоит много работы. 

Вините во всем меня. Я не обсуждаю некоторые действия игроков, но сегодня все играли ниже своего уровня, в том числе и я. Меня в первую очередь нужно ставить в угол, это я главный раздолбай", - сказал Конте.

Во втором туре группового этапа "Интер" сыграет с "Барселоной", а "Славия" встретится с "Боруссией".

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