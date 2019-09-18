Конте раскритиковал себя после матча "Интера" со "Славией"
Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал ничейный матч команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Славией" (1:1). Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Отметим, что миланцы отыгрались только в конце встречи.
"Славия хорошо играла, агрессивно, по-европейски. Мы не смогли решить эту задачу. "Интер" мог играть намного лучше, это совсем не тот футбол к которому мы стремимся.
Вы могли подумать, что я приду в «Интер» и превращу утят в лебедей, но предстоит много работы.
Вините во всем меня. Я не обсуждаю некоторые действия игроков, но сегодня все играли ниже своего уровня, в том числе и я. Меня в первую очередь нужно ставить в угол, это я главный раздолбай", - сказал Конте.
Во втором туре группового этапа "Интер" сыграет с "Барселоной", а "Славия" встретится с "Боруссией".
А еще: Дортмундская "Боруссия" и "Барселона" сыграли вничью в Лиги чемпионов| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Аякс" разгромил "Лилль", а "Челси" обыграл "Валенсию" в Лиге чемпионов
-
"РБ Лейпциг" обыграл "Бенфику" и возглавил группу "Зенита"
-
Дортмундская "Боруссия" и "Барселона" сыграли вничью в Лиги чемпионов
-
"Наполи" в домашнем матче обыграл "Ливерпуль" в Лиге чемпионов
-
Игрок "Краснодара" Уткин назвал Мамаева одним из лучших футболистов в российской истории
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 сентября
-
Дзюба рассказал о встрече с экс-тренером клуба Андре Виллаш-Боашем
-
Вальверде прокомментировал итог матча с "Боруссией"
-
Клопп подвел итоги матча Лиги чемпионов с "Наполи"
-
Конте раскритиковал себя после матча "Интера" со "Славией"
-
Дзюба: "Азмун уползает при смерти, потом вылетает, забивает и снова уползает"
-
"Зальзбург" разгромил "Генк" в домашнем матче ЛЧ
-
"Аякс" разгромил "Лилль", а "Челси" обыграл "Валенсию" в Лиге чемпионов
-
1
"РБ Лейпциг" обыграл "Бенфику" и возглавил группу "Зенита"
-
1
Дортмундская "Боруссия" и "Барселона" сыграли вничью в Лиги чемпионов
-
"Наполи" в домашнем матче обыграл "Ливерпуль" в Лиге чемпионов
-
1
Главный тренер "Лиона" считает, что в матче с "Зенитом" сильнее была его команда
-
Дзюба остался недовольным после матча с "Лионом"
-
Игрок "Краснодара" Уткин назвал Мамаева одним из лучших футболистов в российской истории
-
2
Кокорин прокомментировал фото Мамаева с женой
-
Василий Березуцкий поддержал актера Устинова, которому дали 3,5 года заключения
-
Жирков прокомментировал ничейный результат "Зенита" с "Лионом"
-
Семак подвел итоги матча с "Лионом"
-
Сарри рассказал об ожиданиях от матча "Атлетико" - "Ювентус"
-
Почеттино высказался о предстоящем матче с "Олимпиакосом" в Лиге чемпионов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4