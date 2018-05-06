Конте рассказал, чем должна обладать команда для выигрыша трофея

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Конте рассказал, чем должна обладать команда для выигрыша трофея

Наставник "Челси" Антонио Конте дал комментарии накануне матча с "Ливерпулем".

"В футбол можно играть в разных стилях. Не существует одного стиля игры, который сделал бы вас чемпионом. В прошлом сезоне "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" не побеждали, а их стиль, мне кажется, был всегда одним и тем же.

Из своего тренерского и игрового опыта я вынес, что важно иметь баланс между атакой и защитой. Это лучший способ выиграть что-то" - приводит слова Конте Telegraph.

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Команда М О
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2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
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12 Борнмут 37 41
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