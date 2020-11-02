Конте рассказал, что мог стать главным тренером "Реала"
Наставник "Интера" Антонио Конте рассказал, что однажды мог возглавить мадридский "Реал".
"У меня было несколько возможностей, чтобы возглавить "Реал". Тем не менее, тогда сезон уже начался, трудно было взять на себя команду. Я предпочел отложить эту возможность. Сейчас я сосредоточен на "Интере". я Загорелся этим проектом и сейчас очень счастлив", - цитирует Конте Football Italia.
Напомним, завтра, 3 ноября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Интером".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14