Конте рассказал, как он относится к своему возможному увольнению

Теги челсиантонио конте

Конте рассказал, как он относится к своему возможному увольнению

Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал свое возможное увольнение.

"Раньше меня не волновали слухи о моем увольнении. Но сейчас я обеспокоен за свое будущее. Я всегда стараюсь выполнять свою работу максимально ответственно и наилучшим образом" - приводит слова Конте Sportsmole.

Напомним, что по итогам нынешнего сезона "Челси" может не войти в топ-4 АПЛ. Таким образом, клуб не попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Читайте также: Конте рассказал, чем должна обладать команда для выигрыша трофея. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов