Конте рассказал, как он относится к своему возможному увольнению

Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал свое возможное увольнение.

"Раньше меня не волновали слухи о моем увольнении. Но сейчас я обеспокоен за свое будущее. Я всегда стараюсь выполнять свою работу максимально ответственно и наилучшим образом" - приводит слова Конте Sportsmole.

Напомним, что по итогам нынешнего сезона "Челси" может не войти в топ-4 АПЛ. Таким образом, клуб не попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

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