Конте рассказал, как он относится к своему возможному увольнению
Наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал свое возможное увольнение.
"Раньше меня не волновали слухи о моем увольнении. Но сейчас я обеспокоен за свое будущее. Я всегда стараюсь выполнять свою работу максимально ответственно и наилучшим образом" - приводит слова Конте Sportsmole.
Напомним, что по итогам нынешнего сезона "Челси" может не войти в топ-4 АПЛ. Таким образом, клуб не попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|97
|2
|Манчестер Юнайтед
|37
|78
|3
|Тоттенхэм
|37
|74
|4
|Ливерпуль
|37
|72
|5
|Челси
|37
|70
|6
|Арсенал Лондон
|37
|60
|7
|Бернли
|37
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|37
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|39
|16
|Хаддерсфилд Таун
|37
|37
|17
|Саутгемптон
|37
|36
|18
|Суонси Сити
|37
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30