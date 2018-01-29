Конте рассказал о будущем Батшуайи в случае покупки нового форварда

Наставник "Челси" Антонио Конте рассказал, что в случае покупки нового форварда клуб не будет отдавать в аренду Миши Батшуайи.

"Если вы взглянете на наш состав, то увидите, что у нас нет 3-4-5 форвардов. У нас два нападающих: Мората и Батшуайи. Мы играем на три фронта: АПЛ, Лига Чемпионов, Кубок Англии. Я думаю, три форварда в таком случае - это необходимый минимум.

Если мы возьмем в команду еще одного нападающего, это не будет означать, что Миши отправится в аренду, так как мы принимаем участие в нескольких турнирах" - приводят слова Конте английские СМИ.

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