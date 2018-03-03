Конте рассказал о финансовых проблемах "Челси"

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Конте рассказал о финансовых проблемах "Челси"Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о своих амбициях, а также о финансовой ситуации в лондонском клубе.

"У меня большие амбиции, но у меня нет денег для "Челси". Клуб очень хорошо знает, в чем состоит моя идея, каковы мои амбиции. Все предельно ясно. Когда вы решаете работать с таким типом тренера, вы должны понимать, что подписываете специалиста с большими амбициями. Я не люблю проигрывать, я – победитель. Эти амбиции всегда должны разделятся клубом.

Разделяет ли их "Челси"? Я не знаю. Я должен работать на поле и стараться изо всех сил с игроками, которые предоставил мне клуб. Многие из задаваемых мне вопросов должны адресоваться не мне, а клубу. В прошлом сезоне мы проделали фантастическую работу. Мы стали большим сюрпризом. Нужно было продолжать строить что-то важное с тренером. Игроки, я, и клуб – мы должны быть недовольны сейчас, так как не боремся за титул. Если ваше имя "Челси", нужно пытаться биться до конца", - отметил он.

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