Конте рассказал о настрое на матч за Суперкубок Англии

Главный тренер "Челси" Антонио Конте надеется на то, что его команда обыграет "Арсенал" в матче за Суперкубок Англии.

"Было обидно проиграть "Арсеналу" в финале Кубка Англии, который отлично сложился для нас. Сейчас у нас будет уже совсем другая игра. Мы хорошо знаем, что "Арсенал" - это сильная команда. Но мы хотим начать сезон с победы. Товарищеские матчи остались позади, это будет официальная игра, борьба за трофей.

Обе команды сейчас не находятся в хорошей форме, так как мы только начинаем сезон. Хотим провести хорошую игру и подготовиться к началу сезона", - сказал он.

Матч пройдет 6 августа. Начало в 16-00.

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