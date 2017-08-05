Конте рассказал о настрое на матч за Суперкубок Англии

Теги арсенал лондончелсиантонио конте

Конте рассказал о настрое на матч за Суперкубок АнглииГлавный тренер "Челси" Антонио Конте надеется на то, что его команда обыграет "Арсенал" в матче за Суперкубок Англии.

"Было обидно проиграть "Арсеналу" в финале Кубка Англии, который отлично сложился для нас. Сейчас у нас будет уже совсем другая игра. Мы хорошо знаем, что "Арсенал" - это сильная команда. Но мы хотим начать сезон с победы. Товарищеские матчи остались позади, это будет официальная игра, борьба за трофей.

Обе команды сейчас не находятся в хорошей форме, так как мы только начинаем сезон. Хотим провести хорошую игру и подготовиться к началу сезона", - сказал он. 

Матч пройдет 6 августа. Начало в 16-00.

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