Конте рассказал о несостоявшихся переходах Лукаку и ван Дейка в "Челси"

Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о несостоявшихся переходах в лондонский клуб бельгийского нападающего "Интера" Ромелу Лукаку и голландского защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка.

"Я просил руководство купить Лукаку и ван Дейка. Мы были очень близки к их трансферам после того, как выиграли Премьер-лигу. Я все время говорил, что мы усилим команду процентов на 30 благодаря им. К сожалению, мы упустили момент для усиления состава. Благодаря Лукаку и ван Дейку "Челси" мог закрепиться среди фаворитов на много лет вперед. Но нам не удалось совершить трансферы.

Лукаку своей игрой в "Интере" доказывает, что я был прав. Ван Дейк в "Ливерпуле" также подтверждает мои слова", - приводит слова Конте The Telegraph.

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