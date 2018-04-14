Конте рассказал о своём отношении к слухам о поиске нового тренера для "Челси"

Теги челсиантонио конте

Конте рассказал о своём отношении к слухам о поиске нового тренера для "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о своём отношении к слухам о поиске нового наставника для "синих".

"У меня это не вызывает никакого интереса, в том числе потому, что я не читаю газет. Я озабочен только тем, чтобы выполнять свою работу наилучшим образом" - цитирует итальянского специалиста Goal.com.

Напомним, что контракт Конте с "Челси" рассчитан до лета 2019 года, однако из-за конфликта с руководством клуба он может покинуть свой пост уже по окончании нынешнего сезона.

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