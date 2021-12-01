Конте рассказал о своих целях в "Тоттенхэме"

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Конте рассказал о своих целях в "Тоттенхэме"Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал о своих целях в лондонском клубе.

"Нам нужно сохранять концентрацию. Нужно подняться в таблице повыше, набирать очки. Очень важно держаться поближе к опережающим нас командам.

До января еще далеко. Мне еще нужно полноценно оценить весь состав. Нам предстоит провести очень много игр, и я доверяю своим футболистам.

Я не говорю о том, что нам надо сделать в январе, о том, как нам усилить команду. Я тут потому, что эта работа мне очень интересна, потому, что я готов проявить терпение, приступая к работе в "Тоттенхэме". Я здесь потому, что хочу вместе с клубом создать нечто большое.

Когда берешься за какую-то работу, нужно правильно все оценить, нужно прислушаться к своим ощущениям. И, честно говоря, я почувствовал, что "Тоттенхэм" – подходящий клуб для моих идей, моей философии, подходящий клуб для работы. Поэтому я и согласился", – сказал итальянский специалист.

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