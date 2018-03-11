Конте рассказал о травме Рюдигера

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о травме защитника своей команды Антонио Рюдигера, из-за которой он пропустил матч 30-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас".

"У него было небольшое повреждение, однако есть шансы, что он восстановится к матчу с "Барселоной". Речь идёт о мышечной усталости, а не о растяжении" - цитирует итальянского наставника официальный сайт "синих".

В этом сезоне 25-летний Рюдигер сыграл за "Челси" 35 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи.

Не пропустите: Конте прокомментировал победу над "Кристал Пэлас". | http://soccernews.ru