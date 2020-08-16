Конте рассказал об ожиданиях от матча 1/2 финала Лиги Европы с "Шахтером"
Наставник "Интера" Антонио Конте рассказал, чего ждет от полуфинального матча Лиги Европы с "Шахтером".
Встреча состоится завтра, 17 августа, на "Эсприт Арене". Начало матча - в 22:00 (мск).
"Мы должны уважать "Шахтер". Мы играем с командой, которая хорошо себя зарекомендовала. Это отличная команда, сильнейшая из всех, с кем нам приходилось играть в этой Лиге Европы. Но мы хотим пробиться в финал" - цитирует Конте официальный сайт УЕФА.
Сегодня, 16 августа, первая пара полуфиналистов - "Севилья" - "Манчестер Юнайтед" сразятся за место в финале. Встреча начнется в 22:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
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