Конте рассказал об ожиданиях от матча 1/2 финала Лиги Европы с "Шахтером"

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Конте рассказал об ожиданиях от матча 1/2 финала Лиги Европы с "Шахтером"

Наставник "Интера" Антонио Конте рассказал, чего ждет от полуфинального матча Лиги Европы с "Шахтером".

Встреча состоится завтра, 17 августа, на "Эсприт Арене". Начало матча - в 22:00 (мск).

"Мы должны уважать "Шахтер". Мы играем с командой, которая хорошо себя зарекомендовала. Это отличная команда, сильнейшая из всех, с кем нам приходилось играть в этой Лиге Европы. Но мы хотим пробиться в финал" - цитирует Конте официальный сайт УЕФА.

Сегодня, 16 августа, первая пара полуфиналистов - "Севилья" - "Манчестер Юнайтед" сразятся за место в финале. Встреча начнется в 22:00 (мск).

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