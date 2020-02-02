Конте рассказал, в чем он превзошел Гвардиолу и Клоппу
Главный тренер "Интера" Антонио Конте сравнил себя с наставниками "Ливерпуля" Юргеном Клоппом и "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.
"С "Челси" я стал чемпионом Англии в первый же сезон. В следующем году мы стали обладателями Кубка Англии. Клопп же до сих пор ничего не выиграл в Англии, хотя работает там уже четыре года. Гвардиола в своем первом сезоне не взял на одного титула", - приводит слова Конте Goal.com.
Напомним, что Конте возглавлял "Челси" с 2016 по 2018 год, а затем был уволен в связи с конфликтом с руководством клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|11
|Саутгемптон
|25
|31
|12
|Арсенал Лондон
|24
|30
|13
|Кристал Пэлас
|25
|30
|14
|Бернли
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18