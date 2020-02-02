Конте рассказал, в чем он превзошел Гвардиолу и Клоппу



Главный тренер "Интера" Антонио Конте сравнил себя с наставниками "Ливерпуля" Юргеном Клоппом и "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

"С "Челси" я стал чемпионом Англии в первый же сезон. В следующем году мы стали обладателями Кубка Англии. Клопп же до сих пор ничего не выиграл в Англии, хотя работает там уже четыре года. Гвардиола в своем первом сезоне не взял на одного титула", - приводит слова Конте Goal.com.

Напомним, что Конте возглавлял "Челси" с 2016 по 2018 год, а затем был уволен в связи с конфликтом с руководством клуба.

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