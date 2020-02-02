Конте рассказал, в чем он превзошел Гвардиолу и Клоппу

1 Теги антонио контехосеп гвардиолаюрген клопп

Конте рассказал, в чем он превзошел Гвардиолу и Клоппу
Главный тренер "Интера" Антонио Конте сравнил себя с наставниками "Ливерпуля" Юргеном Клоппом и "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

"С "Челси" я стал чемпионом Англии в первый же сезон. В следующем году мы стали обладателями Кубка Англии. Клопп же до сих пор ничего не выиграл в Англии, хотя работает там уже четыре года. Гвардиола в своем первом сезоне не взял на одного титула", - приводит слова Конте Goal.com.

Напомним, что Конте возглавлял "Челси" с 2016 по 2018 год, а затем был уволен в связи с конфликтом с руководством клуба.

Не пропустите: Конте ответил на критику Моуринью. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Во 2 сезон провалился

Ответить

главное

Роналду вошел в тройку самых результативных игроков в истории футбола

Роналду вошел в тройку самых результативных игроков в истории футбола

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 25 36
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
11 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
12 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 30
14 Бернли Бернли 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 26
16 Борнмут Борнмут 25 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 25 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов