Конте рассмешил вопрос про интервью Диего Косты

Вопрос об интервью Диего Косты вызвал у наставника "Челси" Антонио Конте смех.

"Я предпочту здесь посмеяться. Это великолепно, великолепно. Могу сказать вам, что все, кто работает в "Челси", знают, что произошло в прошлом сезоне. Смешное интервью. Я не заинтересован в том, чтобы продолжать эту историю, для меня она в прошлом" - приводит слова Конте Daily Mail.

Напомним, что в одном из интервью Коста заявил, что "Челси" ведет себя с ним, как с преступником. | http://soccernews.ru