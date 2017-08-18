Конте рассмешил вопрос про интервью Диего Косты

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Конте рассмешил вопрос про интервью Диего Косты

Вопрос об интервью Диего Косты вызвал у наставника "Челси" Антонио Конте смех.

"Я предпочту здесь посмеяться. Это великолепно, великолепно. Могу сказать вам, что все, кто работает в "Челси", знают, что произошло в прошлом сезоне. Смешное интервью. Я не заинтересован в том, чтобы продолжать эту историю, для меня она в прошлом" - приводит слова Конте Daily Mail.

Напомним, что в одном из интервью Коста заявил, что "Челси" ведет себя с ним, как с преступником. | http://soccernews.ru 

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