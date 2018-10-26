Конте разорвал контракт с "Челси": теперь он может работать в другом клубе

Антонио Конте договорился с руководством "Челси" о разрыве контракта. Об этом сообщает Sport Mediaset.

Итальянец был уволен с поста главного тренера "Челси" еще в июле, однако из-за крупной неустойки клуб не разорвал с ним контракт.

Теперь Конте свободно может вести переговоры с другими клубами. По данным СМИ, интерес к тренеру уже проявляют мадридский "Реал" и итальянский "Милан".

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