Конте разорвал контракт с "Челси": теперь он может работать в другом клубе

Теги антонио контечелсимиланреал мадрид

Конте разорвал контракт с "Челси": теперь он может работать в другом клубе

Антонио Конте договорился с руководством "Челси" о разрыве контракта. Об этом сообщает Sport Mediaset.

Итальянец был уволен с поста главного тренера "Челси" еще в июле, однако из-за крупной неустойки клуб не разорвал с ним контракт.

Теперь Конте свободно может вести переговоры с другими клубами. По данным СМИ, интерес к тренеру уже проявляют мадридский "Реал" и итальянский "Милан".

Ранее: СМИ: Куртуа опасается, что Конте возглавит "Реал"| http://soccernews.ru

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