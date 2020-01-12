Конте разозлился на журналистов после вопросов о Санчесе

Теги интер миланантонио контеалексис санчес

Конте разозлился на журналистов после вопросов о Санчесе

Главный тренер "Интера" Антонио Конте после ничейного матча 19-го тура Серии А с "Аталантой" (1:1) эмоционально отреагировал на вопросы об Алексисе Санчесе, который восстановился после травмы, но так и не вышел на поле.

"Вот вы говорите о Санчесе, что ж, господа, игроки должны быть в форме, чтобы играть.

Я что, по-вашему, идиот и хочу навредить себе? Я не сумасшедший и считаю, что 1+1=2, а если у вас 1+1=5, то…

Если футболист не появился на поле, этому есть причина", - сказал Конте.

"Интер" лидирует в чемпионате, опережая "Ювентус" на одно очко, при этом у туринцев игра в запасе.

А еще: "Интер" сыграл вничью с "Аталантой" в матче Серии А | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Слуцкий объяснил, чем его привлекло предложение возглавить "Рубин"

Слуцкий объяснил, чем его привлекло предложение возглавить "Рубин"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 19 46
2 Ювентус Ювентус 18 45
3 Лацио Лацио 18 42
4 Рома Рома 18 35
5 Аталанта Аталанта 19 35
6 Кальяри Кальяри 19 29
7 Парма Парма 18 25
8 Милан Милан 19 25
9 Торино Торино 18 24
10 Наполи Наполи 19 24
11 Болонья Болонья 18 23
12 Хеллас Верона Хеллас Верона 17 22
13 Удинезе Удинезе 18 21
14 Сассуоло Сассуоло 18 19
15 Фиорентина Фиорентина 18 18
16 Сампдория Сампдория 18 16
17 Лечче Лечче 18 15
18 Брешия Брешия 18 14
19 Дженоа Дженоа 18 14
20 СПАЛ СПАЛ 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов