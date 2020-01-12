Конте разозлился на журналистов после вопросов о Санчесе

Главный тренер "Интера" Антонио Конте после ничейного матча 19-го тура Серии А с "Аталантой" (1:1) эмоционально отреагировал на вопросы об Алексисе Санчесе, который восстановился после травмы, но так и не вышел на поле.

"Вот вы говорите о Санчесе, что ж, господа, игроки должны быть в форме, чтобы играть.

Я что, по-вашему, идиот и хочу навредить себе? Я не сумасшедший и считаю, что 1+1=2, а если у вас 1+1=5, то…

Если футболист не появился на поле, этому есть причина", - сказал Конте.

"Интер" лидирует в чемпионате, опережая "Ювентус" на одно очко, при этом у туринцев игра в запасе.

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