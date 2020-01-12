Конте разозлился на журналистов после вопросов о Санчесе
Главный тренер "Интера" Антонио Конте после ничейного матча 19-го тура Серии А с "Аталантой" (1:1) эмоционально отреагировал на вопросы об Алексисе Санчесе, который восстановился после травмы, но так и не вышел на поле.
"Вот вы говорите о Санчесе, что ж, господа, игроки должны быть в форме, чтобы играть.
Я что, по-вашему, идиот и хочу навредить себе? Я не сумасшедший и считаю, что 1+1=2, а если у вас 1+1=5, то…
Если футболист не появился на поле, этому есть причина", - сказал Конте.
"Интер" лидирует в чемпионате, опережая "Ювентус" на одно очко, при этом у туринцев игра в запасе.
А еще: "Интер" сыграл вничью с "Аталантой" в матче Серии А | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|Лацио
|18
|42
|4
|Рома
|18
|35
|5
|Аталанта
|19
|35
|6
|Кальяри
|19
|29
|7
|Парма
|18
|25
|8
|Милан
|19
|25
|9
|Торино
|18
|24
|10
|Наполи
|19
|24
|11
|Болонья
|18
|23
|12
|Хеллас Верона
|17
|22
|13
|Удинезе
|18
|21
|14
|Сассуоло
|18
|19
|15
|Фиорентина
|18
|18
|16
|Сампдория
|18
|16
|17
|Лечче
|18
|15
|18
|Брешия
|18
|14
|19
|Дженоа
|18
|14
|20
|СПАЛ
|18
|12