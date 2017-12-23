Конте: "Результат матча с "Эвертоном" несправедлив"

Наставник "Челси" Антонио Конте высказался о ничье с "Эвертоном" (0:0).

"За всю игру мы нанесли 26 ударов по воротам, из которых восемь пришлись в створ. Мы доминировали и имели достаточное количество шансов, чтобы забить. Результат матча несправедлив. "Эвертон" заслуживает похвалы, но мы должны были побеждать" - приводит слова Конте ВВС.

Смотрите также обзор матча "Эвертон" - "Челси". | http://soccernews.ru