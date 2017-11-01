Конте: "Рома" продемонстрировала большее стремление"

Теги челсиромаантонио конте

Конте: "Рома" продемонстрировала большее стремление"Главный тренер "Челси" Антонио Конте подвел итоги матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" (3:0).

По словам итальянца, римский клуб больше хотел победить, чем его подопечные.

"Считаю, что в первом тайме мы действовали хорошо. Мы могли выйти вперед уже к 30-й секунде, но вместо этого получили контратаку и гол в свои ворота. После этого мы создали целый ряд моментов, но нам не хватало точности и инстинкта убийцы, чтобы воплотить их в голы. Затем "Роме" удалось удвоить преимущество всего лишь вторым ударом в створ.

Больше всего я разочарован нашей игрой во втором тайме. "Рома" продемонстрировала большее стремление, настоящий голод к победам, желание бороться и выигрывать. Нам всего этого не хватало. "Рома" превзошла нас в мотивации и настрое на матч, выиграв почти все единоборства.

Мне сложно найти хоть какие-то положительные моменты во втором тайме. Не люблю ссылаться на удачу, но до перерыва у нас было много моментов, и в некоторых случаях нам не повезло с их реализацией. Во втором тайме все было плохо, и мы совершенно не соответствовали своему уровню. Сегодня соперник полностью заслужил эту победу", - сказал он.  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Последний шанс для "старой дамы": "Герта" в Берлине принимает луганскую "Зарю"

Последний шанс для "старой дамы": "Герта" в Берлине принимает луганскую "Зарю"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 4 12
2 Базель 4 6
3 ЦСКА Москва 4 6
4 Бенфика 4 0
Группа B М О
1 ПСЖ 4 12
2 Бавария Мюнхен 4 9
3 Селтик 4 3
4 Андерлехт 4 0
Группа C М О
1 Рома 4 8
2 Челси 4 7
3 Атлетико Мадрид 4 3
4 Карабах 4 2
Группа D М О
1 Барселона 4 10
2 Ювентус 4 7
3 Спортинг Лиссабон 4 4
4 Олимпиакос Пирей 4 1
Группа E М О
1 Ливерпуль 4 8
2 Севилья 4 7
3 Спартак Москва 4 5
4 Марибор 4 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 4 12
2 Шахтер Донецк 4 9
3 Наполи 4 3
4 Фейеноорд 4 0
Группа G М О
1 Бешикташ 4 10
2 Порту 4 6
3 РБ Лейпциг 4 4
4 Монако 4 2
Группа H М О
1 Тоттенхэм 4 10
2 Реал Мадрид 4 7
3 Боруссия Дортмунд 4 2
4 АПОЭЛ 4 2
Полная таблица

топ-5 тегов