Конте: "Рома" сейчас в отличной форме, а нам нужно преодолеть сложный этап"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте пообщался с журналистами на тему предстоящего матча против "Ромы" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как отметил итальянец, его команда должна сохранить первую строчку в группе еврокубкового турнира.

"У нас сложная группа. "Атлетико" и "Рома" - это два очень сильных клуба. И нам очень важно оставаться на первой строчке. "Рома" сейчас находится в отличной форме, а нам нужно преодолеть сложный этап. У нас восстанавливаются ключевые игроки. Вы знаете, насколько важно для меня, чтобы все футболисты были в строю", - отметил он.

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