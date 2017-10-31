Конте: "Рома" сейчас в отличной форме, а нам нужно преодолеть сложный этап"

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Конте: "Рома" сейчас в отличной форме, а нам нужно преодолеть сложный этап"Главный тренер "Челси" Антонио Конте пообщался с журналистами на тему предстоящего матча против "Ромы" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как отметил итальянец, его команда должна сохранить первую строчку в группе еврокубкового турнира. 

"У нас сложная группа. "Атлетико" и "Рома" - это два очень сильных клуба. И нам очень важно оставаться на первой строчке. "Рома" сейчас находится в отличной форме, а нам нужно преодолеть сложный этап. У нас восстанавливаются ключевые игроки. Вы знаете, насколько важно для меня, чтобы все футболисты были в строю", - отметил он.

Читайте: Битва за лидерство: "Рома" и "Челси" поставят точку в очной дуэли  | http://soccernews.ru

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