Конте: "С нетерпением ждем матча с "Карабахом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о настрое команды на матч Лиги чемпионов с "Карабахом".

Напомним, что команды сыграют 12 сентября в Лондоне.

"Мы в восторге от Лиги чемпионов и с нетерпением ждём этой игры. Моя задача – думать только на поле. Важно работать с моими игроками. В начале прошлого сезона никто не думал, что мы выиграем чемпионат.

Для меня не важно, кто и что говорит, что мы не фавориты, или не так сильны, чтобы конкурировать. «Челси» нужно сосредоточиться на игре и сделать всё возможное для победы.

Когда вы тренер большой команды или игроки выступают в отличном клубе, ожидания всегда высоки. Мы должны быть готовы к такому типу давления. Мне всегда нравится оказывать давление, и я оказываю давление на себя", - сказал он.

Читайте: Мората: "Первая строчка для нас – самое важное, так что надо работать" | http://soccernews.ru