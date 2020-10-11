Конте - самый высокооплачиваемый тренер в Серии А

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Конте - самый высокооплачиваемый тренер в Серии А

Главный тренер "Интера" Антонио Конте - самый высокооплачиваемый тренер в Серии А, утверждает La Gazzetta dello Sport.

51-летний специалист получает в миланском клубе 12 миллионов евро. Это самый высокий оклад среди наставников лиги. На втором месте расположился Пауло Фонсека ("Рома") с окладом 2,5 млн евро. Третьим стал Джан Пьеро Гасперини из "Аталанты" (2,2 млн).

Конте возглавляет "Интер" с мая 2019 года. В прошлом сезоне команда заняла второе место, уступив балл "Ювентусу".

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