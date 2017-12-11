Конте считает, что "Челси" не участвует в чемпионской гонке АПЛ

Теги челсиантонио конте

Конте считает, что "Челси" не участвует в чемпионской гонке АПЛ

Наставник "Челси" Антонио Конте поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ.

"Если вы хотите быть в чемпионской гонке, то должны показывать стабильность в результатах. Это не про нас. Если вы проигрываете в 4 матчах из 16, то вы не в гонке" - приводит слова Конте Read Chelsea.

На данный момент "Челси" занимает 3-ю позицию отставая от "Манчестер Сити" на 14 очков.

Читайте также: Конте: "В игре против "Барселоны" важно выложиться на 120%". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги 15 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 15 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов