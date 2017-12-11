Конте считает, что "Челси" не участвует в чемпионской гонке АПЛ

Наставник "Челси" Антонио Конте поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ.

"Если вы хотите быть в чемпионской гонке, то должны показывать стабильность в результатах. Это не про нас. Если вы проигрываете в 4 матчах из 16, то вы не в гонке" - приводит слова Конте Read Chelsea.

На данный момент "Челси" занимает 3-ю позицию отставая от "Манчестер Сити" на 14 очков.

Читайте также: Конте: "В игре против "Барселоны" важно выложиться на 120%". | http://soccernews.ru