Конте считает, что "Интер" заслуженно выиграл в матче с гладбахской "Боруссией"
Главный тренер "Интера" Антонио Конте высказался о победе в матче 5-го тура Лиги Чемпионов с менхенгладбахской "Боруссией" (3:2).
"Чтобы обыграть эту "Боруссию", нужно быть очень хорошей командой. Этот клуб сейчас в отличной форме. Эту победу мы заслужили. Могли, конечно, избежать рисков в конце матча, но мы остались живы, это главное.
Я поздравляю ребят, они вышли на матч в правильном настроении. Мы еще в середине пути, но я доволен. Команда показывает большую волю", - цитирует Конте официальный сайт УЕФА.
После 5 туров ЛЧ "Интер" с 5 баллами занимает 4 место в группе. В 6-м туре команда встретится с "Шахтером". Игра пройдет 9 декабря.
Не пропустите: "Интер" обыграл феерическую победу над гладбахской "Боруссией"| http://soccernews.ru
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