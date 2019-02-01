Конте сделал важное заявление о своём будущем

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Конте сделал важное заявление о своём будущем

Известный итальянский тренер Антонио Конте сделал важное заявление о своём будущем.

"Вы точно не увидите меня ни в одном из клубов до лета. С "Интером" я не контактировал, это всего лишь слухи. Я буду обдумывать все предложения в спокойной обстановке" - приводит слова 49-летнего итальянского специалиста El Mundo Deportivo.

Отметим, что за последние полгода интерес к Конте приписывали "Милану", "Интеру", "Роме", "Манчестер Юнайтед" и "Реалу".

Последним клубом экс-наставника сборной Италии был лондонский "Челси".

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